Le rôle stratégique du Couloir médian souligné dans le cadre du Forum transcaspien à Washington VIDEO

Washington, 11 juin, AZERTAC

Organisé par le Centre politique de la Caspienne, le Forum transcaspien s’est tenu à Washington.

Le forum a réuni de hauts responsables d'Azerbaïdjan, des États-Unis, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, du Kirghizistan, de Türkiye et d'autres pays, ainsi que des représentants influents aux niveaux régional et international. Cette édition coïncidait également avec le 10e anniversaire du Centre politique de la Caspienne.

Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, est intervenu en ligne lors du Forum transcaspien. Selon lui, depuis le rétablissement de son indépendance, l’Azerbaïdjan œuvre au développement du Couloir médian. Il a indiqué qu’à la suite du règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de l’instauration de la paix dans la région, de nouvelles dimensions et opportunités sont nées dans la politique étrangère de l’Azerbaïdjan et cela s’est étendue vers de nouveaux espaces géographiques.

« L’Azerbaïdjan est un pays du Caucase du Sud. Nous appartenons également à l’espace de l’Asie centrale et à la région de la mer Caspienne. L’Azerbaïdjan possède aussi une dimension européenne et moyen-orientale. Toutes ces valeurs ne sont pas contradictoires, elles sont au contraire complémentaires et compatibles entre elles. À la suite du règlement du conflit avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan est passé au concept de puissance moyenne. Pour nous, ce concept ne se mesure pas uniquement à la taille du territoire, à l’économie ou à la population. Il s’agit d’un réseau de partenariats entre États », a précisé Hikmet Hadjiyev dans son intervention.

Il a indiqué que, l’année dernière, l’Azerbaïdjan avait été admis en tant que membre à part entière du Format consultatif des États d’Asie centrale, avec le soutien unanime et la décision des pays de la région. « Je le qualifie de manière métaphorique de format C5+1. L’Asie centrale et l’Azerbaïdjan partagent des valeurs et des normes historiques, culturelles et linguistiques communes. L’Azerbaïdjan est également un allié stratégique du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et d’autres pays de la région. L’Organisation des États turciques offre un autre cadre à cette coopération. Grâce à sa démographie jeune, à ses ressources énergétiques stratégiques, à ses minerais essentiels et à son économie solide, le monde turcique devient une nouvelle réalité politique et une plateforme de coopération à l’échelle du vaste continent eurasiatique », a-t-il affirmé.

« Le Couloir médian est en phase de transformation profonde, passant d’un simple itinéraire de transport à un système géoéconomique stratégique reliant l’Europe, le Caucase du Sud, l’Asie centrale et d’autres pays », a souligné Hikmet Hadjiyev.

Il a souligné que, dans le contexte de l’escalade des conflits dans la région du Golfe et au Moyen-Orient, le Couloir médian gagne en importance. « L’un des éléments clés du Couloir médian est la ligne ferroviaire Bakou–Tbilissi–Kars. Une dimension importante de l’architecture de connectivité concerne également la région azerbaïdjanaise du Nakhtchivan. Le corridor de Zenguézour en cours d’émergence est de plus en plus considéré comme un segment stratégique du Couloir médian. En renforçant la connectivité Est-Ouest, il a également le potentiel de consolider les liens directs de l’Azerbaïdjan avec la Türkiye et, plus largement, avec les pays européens », a ajouté l’assistant du président Hikmet Hadjiyev.

Le Forum s'est poursuivi par des panels. Des représentants d'organismes gouvernementaux, des experts d'Azerbaïdjan, des États-Unis et d'autres pays, ainsi que des représentants du monde des affaires américain, ont pris la parole lors de ces panels et ont partagé leurs points de vue et leurs expériences dans les domaines concernés.