Le second essai libre du GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 a pris fin

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

Le deuxième essai libre de la Formule 1 Grand Prix d’Azerbaïdjan a pris fin.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé cette course.

Le second essai libre a duré 1 heure sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

Le pilote de l’écurie Ferrari, Lewis Hamilton, a terminé premier, alors que Charles Leclerc et George Russell ont complété le trio de têtes.

Le pilote de l’écurie McLaren, Lando Norris, a remporté le premier essai libre de la Formule 1.