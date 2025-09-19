Le second essai libre du GP d’Azerbaïdjan de Formule 1 a pris fin
Bakou, 19 septembre, AZERTAC
Le deuxième essai libre de la Formule 1 Grand Prix d’Azerbaïdjan a pris fin.
Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé cette course.
Le second essai libre a duré 1 heure sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.
Le pilote de l’écurie Ferrari, Lewis Hamilton, a terminé premier, alors que Charles Leclerc et George Russell ont complété le trio de têtes.
Le pilote de l’écurie McLaren, Lando Norris, a remporté le premier essai libre de la Formule 1.