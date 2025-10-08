Le secrétaire d'État espagnol informé des mesures prises par l'Azerbaïdjan pour assurer une stabilité durable dans la région

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Mercredi 8 octobre, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et mondiales du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération du Royaume d'Espagne, Diego Martinez Belio, qui est en visite dans le pays.

L’entretien a porté sur l'état actuel et les perspectives des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et l'Espagne, notamment l'importance du dialogue politique, de la coopération dans les domaines économique, énergétique, touristique, des transports, humanitaire et culturel, ainsi que des questions régionales.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que les relations avec l'Espagne reposent sur les principes d'amitié et de respect mutuel, et a évoqué l'importance de développer le dialogue politique et la coopération existant au sein des organisations internationales. L'importance de la rencontre entre les dirigeants, tenue à Bakou dans le cadre de la COP29 en novembre dernier et à Tirana en mai dernier, a également été soulignée lors de la rencontre.

Il a été indiqué que la première réunion du Dialogue économique stratégique entre l'Azerbaïdjan et l'Espagne, tenue à Bakou en mars dernier, a constitué une étape importante.

Les parties ont également examiné les perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne en matière de partenariat, de sécurité énergétique, d'énergie verte et de projets de transport et de communication.

Djeyhoun Baïramov a informé Diego Martinez Belio des nouvelles réalités établies dans la région après le conflit, du processus de paix, des résultats de la réunion historique de Washington, des mesures prises par l'Azerbaïdjan pour le développement durable et la stabilité de la région.

Les discussions ont également porté sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Le même jour, des consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et du Royaume d'Espagne. La délégation azerbaïdjanaise a été conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Fariz Rzaïev, et celle d’Epagne par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et mondiales du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, Diego Martinez Belio.