Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE-ONU souligne l’importance du WUF13

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Dans le cadre du Forum urbain mondial (WUF13), le vice-ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Samad Bechirli, a rencontré Dmitry Mariyasin, Secrétaire exécutif adjoint de la CEE-ONU.

L'importance du Forum urbain mondial (WUF13), le Forum des villes SPECA, une plateforme régionale de partenariat et de solidarité interurbaine, et les questions du développement de la coopération au sein de SPECA ont été discutés lors de cette rencontre.