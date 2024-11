Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies apprécie les mesures prises par l’Azerbaïdjan contre le changement climatique

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Marcos Neto, Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Directeur du Bureau des politiques et de l’appui aux programmes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a pris la parole lors du panel sur le thème « Les mesures de résilience pour les montagnes du Caucase et ses environs : plans nationaux d'adaptation et approches régionales », tenu dans le cadre de la COP29.

Dans son discours, Marcos Neto a félicité le gouvernement azerbaïdjanais à l'occasion de la soumission de son plan national d'adaptation à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et a souligné que le PNUD soutenait cette réussite. Il a dit que l'étroite coopération existante entre l'Azerbaïdjan et le PNUD était d'une grande importance en matière d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions de carbone.

« Dans le cadre du partenariat avec le gouvernement azerbaïdjanais, un travail important est réalisé dans le domaine de l'intégration de la stratégie des énergies renouvelables, de l'augmentation de l'efficacité énergétique et de la protection de la biodiversité à travers des approches fondamentales. Il est très important de prendre des mesures contre les risques causés par le changement climatique, en particulier dans les écosystèmes de montagne et les communautés vulnérables », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies a évoqué le manque de ressources financières pour l'adaptation au changement climatique. « Actuellement, les besoins annuels d'adaptation des pays en développement constituent au moins 250 milliards de dollars américains, mais les flux financiers internationaux actuels ne suffisent pas à répondre à ces besoins », a précisé Marcos Neto.