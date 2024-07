Le Secrétaire général de l’OCI encourage l’utilisation de l’IA par les États membres lors de la 23e Session ordinaire de la CPIDH

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique, Son Excellence Monsieur Hissein Brahim Taha, a pris la parole devant la 23e Session Ordinaire de la Commission Permanente Indépendante des Droits de l'Homme (CPIDH) de l’OCI pour participer au débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits de l'homme. Il a saisi cette opportunité pour exprimer sa gratitude envers les plus hautes autorités du Royaume d’Arabie Saoudite pour leur soutien continu à l’OCI, à ses institutions et à la CPIDH, selon le site web de l’OCI.

Hissein Brahim Taha a également félicité le Président de la CPIDH pour son élection et a salué chaleureusement les nouveaux membres du Conseil de la Commission. Le Secrétaire général s'est félicité du rôle joué par la CPIDH dans le domaine en formulant des droits de l'homme, les libertés fondamentales et les valeurs islamiques, tout en saluant les efforts de la Directrice Exécutive, Professeur Noura bint Zaid Mubarak Al-Roshoud, dans ce domaine.

Dans son allocution, Hissein Taha a souligné que l’intelligence artificielle est sur le point de révolutionner nos sociétés, offrant à la fois des opportunités et des défis pour les droits de l'homme. Les racines de l'IA remontent aux contributions des érudits musulmans, ce qui souligne l'importance de concilier modernité et valeurs islamiques dans son développement. Il souligne que l'OCI encourage l'utilisation de l'IA par ses États membres, tout en affirmant l'importance de l'éthique et de la responsabilité. Selon lui, des initiatives telles que le Centre International de Recherche et d’Éthique en IA en Arabie Saoudite montrent l'engagement des États membres à promouvoir une utilisation éthique de l'IA pour résoudre les défis socio-économiques.

La protection des droits de l'homme dans le contexte de l'IA exige des cadres juridiques solides intégrant les principes des droits de l'homme. L'OCI appelle à une approche multidimensionnelle pour garantir une gouvernance éthique de l'IA, en accord avec les valeurs islamiques, souligne-t-il.

Enfin, S.E le Secrétaire général s’est dit convaincu que les discussions de cette session aboutiront à des recommandations significatives pour guider l'utilisation de l'IA dans le respect des droits de l'homme, tout en souhaitant à tous des délibérations fructueuses et restant confiant dans la capacité de la CPIDH à relever les défis de l'IA tout en saisissant ses opportunités.