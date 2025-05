Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien termine sa visite en Azerbaïdjan

Bakou, 8 mai, AZERTAC

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam, a terminé sa visite d’Etat en Azerbaïdjan jeudi 8 mai.

Une garde d'honneur était alignée en l'honneur du secrétaire général To Lam à l’Aéroport international Heydar Aliyev, où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly ont été accompagnés à l’aéroport par le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan Yagoub Eyyoubov, le vice-ministre des Affaires étrangères Elnour Mammadov et d'autres personnalités officielles.