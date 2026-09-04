Le Sénégal souhaite bénéficier de l’expérience de l’Azerbaïdjan dans les domaines du travail et des services publics

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

« Le Sénégal souhaite bénéficier des pratiques avancées mises en œuvre par l'Azerbaïdjan dans les domaines du travail et des services publics », a dit Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public de la République du Sénégal, dans sa déclaration aux journalistes.

Soulignant que les rencontres tenues lors de la visite avaient été très bénéfiques pour la délégation sénégalaise, le ministre a ajouté : « Nous avons rencontré le ministre azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale. Nous avons surtout été très impressionnés par le centre DOST que nous avons visité. Nous aspirons à transposer cette expérience dans notre propre pays. »

Dianté a souligné qu'un échange de vues très utile avait eu lieu lors de la rencontre avec son homologue azerbaïdjanais.

Il a souligné que les rencontres tenues avec l'Azerbaïdjan avaient constitué une expérience précieuse pour le Sénégal : « Toutes les réunions que nous avons tenues ont été une expérience très précieuse pour nous. Nous aurions aimé rester plus longtemps ici. Toutefois, nous avons certaines obligations et, malheureusement, notre visite ne durera que 48 heures. »