Le SG de l'ONU s'attend à un règlement pacifique des différends frontaliers entre le Kirghizistan et le Tadjikistan

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé, mardi, l'espoir que les pays d'Asie centrale, le Kirghizistan et le Tadjikistan, régleront leurs différends frontaliers de manière pacifique.

Lors d'une rencontre avec le président kirghize Sadyr Japarov à Bichkek, Antonio Guterres a salué l'expérience positive du Kirghizistan dans le règlement des différends territoriaux avec les pays voisins, notant la délimitation réussie de la frontière avec l'Ouzbékistan l'année dernière.

« Je suis convaincu que la question de la frontière avec le Tadjikistan sera réglée de manière diplomatique, pacifique et par le biais de négociations », a déclaré Guterres, soulignant la complexité de la délimitation des frontières dans la vallée de Ferghana, où les frontières sont imbriquées « à la manière d'un puzzle ».

La frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan s'étend sur quelque 980 kilomètres. Des négociations sur la délimitation et la cartographie de la frontière sont en cours depuis décembre 2002.

Plus de 90 % du tracé de la frontière est actuellement réglé et mutuellement reconnu, les sections restantes étant considérées comme contestées.

Cette question non résolue a donné lieu à de nombreux conflits impliquant des résidents locaux et du personnel militaire des deux républiques, y compris des incidents impliquant des armes à feu. Quelque dix conflits graves ont éclaté le long de la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan depuis 2014.

Le Kirghizistan a des frontières communes avec la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Seule la frontière avec le Tadjikistan demeure incertaine en termes de délimitation et de démarcation.

Au cours de la rencontre, le président Japarov a remis à António Guterres un certificat baptisant un sommet de la région de Sary-Jazz du nom des Nations Unies. (Anadolu)