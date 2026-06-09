Le Sommet international de la finance et de la banque 2026 débute à Bakou VIDEO

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Un événement international de deux jours, intitulé « Le sommet international de la finance et de la banque 2026 : intégration financière mondiale des États turciques », s'est ouvert à Bakou mardi 9 juin.

Ce sommet vise à constituer une plateforme de haut niveau pour accélérer l'intégration des systèmes financiers des États turciques et de la région au sein de l'espace financier mondial.

L'événement est organisé avec le soutien du Conseil des associations bancaires des États turciques, de la Banque centrale de la République d'Azerbaïdjan, des associations bancaires du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et de la Türkiye, de l'Association des financiers du Kazakhstan, ainsi que d'autres organisations partenaires.

Le sommet abordera les grandes tendances du secteur bancaire et financier mondial à l'horizon 2026.