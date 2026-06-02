Le spectacle intitulé « Le Petit Prince » présenté au Théâtre musical académique d’Etat d’Azerbaïdjan

Leyla Aliyeva et Alena Aliyeva assistent au spectacle

Bakou, 2 er juin, AZERTAC

A l’occasion de la Journée internationale de l'enfance, un spectacle intitulé « Le Petit Prince », basé sur l'œuvre éponyme du célèbre écrivain français Antoine de Saint-Exupéry, a été mise en scène au Théâtre musical académique d'État d'Azerbaïdjan.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l’Association IDEA, et Alena Aliyeva ont assisté au spectacle.

Il convient de noter que cet œuvre a été réalisé en 2019 avec le soutien de la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev.