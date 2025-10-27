Le tirage au sort de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025 a livré son verdict

Rabat, 27 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le tirage au sort de la 5e édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF qui se tiendra en Égypte du 8 au 21 novembre 2025, sur les stades du Canal de Suez et Right to Dream, a dévoilé des affiches relevées et équilibrées.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à rabat rapporte, selon la CAF, que les huit équipes engagées dans la 5e édition de la compétition connaissent désormais leurs premiers adversaires.

Conduit avec précision par l’internationale égyptienne Sarah Essam, le tirage a dévoilé des affiches prometteuses. Le match d’ouverture offrira un duel 100 % nord-africain entre le FC Masar, troisième de la dernière édition, et l’AS FAR, championne d’Afrique 2022. Cette rencontre se disputera au Stade du Canal de Suez, à Ismaïlia.

Deux nouvelles formations feront également leurs grands débuts dans la compétition : le 15 de Agosto (Guinée équatoriale) sera opposé à l’USFAS (Mali), dans une affiche pleine d’intrigue et de curiosité.