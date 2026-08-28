Le typhon Saudel touche terre sur la côte est de la Chine

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le typhon Saudel, le 18e de l'année, a touché terre vendredi matin vers 8h05 le long de la côte de la province chinoise du Zhejiang (est) avec des vents soutenus maximaux de 35 m/s (force 12) près de son centre, selon l'observatoire météorologique provincial.

Jeudi à 20h00, le Zhejiang a relevé son niveau d'alerte face au typhon au niveau I, le plus élevé. Des mesures ont été prises pour s'assurer qu'aucune personne, aucun navire, ni aucune activité ne subsiste en mer. (Agence Xinhua)