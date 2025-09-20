Le vainqueur de la course Sprint du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 récompensé à Bakou

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Le vainqueur de la course Sprint du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 a été récompensé.

La première place revient au Suédois Dino Beganovic (TGR), la deuxième au Britannique Luke Browning (TGR) et la troisième à l'Irlandais Alex Dunne (Rodin).

Le prix a été remis par Elnour Mammadov, directeur du département des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d’Azerbaïdjan.