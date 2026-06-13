Le Venezuela annonce la mort d'un chef de gang lors d'une opération conjointe avec les Etats-Unis

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le gouvernement vénézuélien a annoncé que le chef de gang Hector Rusthenford Guerrero Flores, connu sous le nom de "Nino Guerrero", avait été tué lors d'une opération de sécurité dans le sud-est du pays, selon Xinhua.

Cette opération s'est déroulée dans l'Etat de Bolivar, une région considérée comme un couloir pour les activités illicites liées aux réseaux criminels. Le gouvernement a précisé qu'il avait visé des groupes criminels organisés opérant dans la région et que l'opération avait été menée conjointement avec les autorités américaines.

Selon un communiqué du ministère de la Communication et de l'Information, des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et des membres de ces groupes au cours de l'opération et Guerrero, chef du gang criminel Tren de Aragua, a été tué.

D'après les autorités, cette opération a permis de démanteler des groupes criminels organisés et s'est appuyée sur des technologies spécialisées, ainsi que sur des mécanismes bilatéraux de partage de renseignements et de coordination entre le Venezuela et les Etats-Unis.