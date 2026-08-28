Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères participe à la réunion extraordinaire de l’OCI

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, a participé à la 23e réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

L'ordre du jour de la réunion extraordinaire, tenue au siège de l'OCI à Djeddah, comprenait l'élection du nouveau Secrétaire général de l'organisation, ainsi que des questions relatives à la Palestine et à Al-Qods Al-Charif.

Au début de l'événement, une décision concernant l'élection du nouveau Secrétaire général de l'OCI a été adoptée à l'unanimité. Conformément à cette décision, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ancien ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie et unique candidat au poste, a été élu nouveau Secrétaire général de l'OCI.

Lors de la réunion, Rafiyev a félicité le nouveau Secrétaire général pour sa nomination et a assuré qu'il bénéficierait du soutien total de la République d'Azerbaïdjan tout au long de son mandat. Par ailleurs, des remerciements ont été adressés à Hussein Brahim Taha, dont le mandat de Secrétaire général de l'OCI a pris fin, pour le travail efficace accompli durant ses fonctions.

Les perspectives de développement de l'ECO en tant qu'institution internationale majeure ont été abordées.