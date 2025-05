Le vice-ministre de Finances : Notre Constitution a su relever de nombreux défis au cours des trente dernières années

Bakou, 1er mai, AZERTAC

« Je me réjouis que notre Constitution ait su surmonter de nombreux défis au cours des trente dernières années. Parallèlement, notre société a elle aussi connu un développement notable », a indiqué Anar Karimov, vice-ministre azerbaïdjanais des Finances, dans son intervention lors d'une conférence intitulée « La Constitution est une base juridique importante pour la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre État », tenue à l’Université d’État de Bakou.

Anar Karimov a souligné que les fondements des droits socio-économiques sont consacrés dans la Constitution. Il a déclaré que, durant les trente dernières années, l’Azerbaïdjan a parcouru un important chemin de développement et signé de nombreux traités internationaux essentiels.

« Ces derniers temps, l’Azerbaïdjan a beaucoup plus adhéré aux conventions relevant de l’Organisation internationale du travail. Ces conventions mettent en avant des engagements clés, notamment en matière de protection du travail et d’égalité salariale entre les femmes et les hommes », a-t-il ajouté.

Il a également indiqué qu’après la pandémie, l’Azerbaïdjan avait été invité à plusieurs reprises à la Commission sociale des Nations Unies à New York, précisant : « On nous a demandé de présenter un rapport sur les progrès accomplis par notre pays. Notre expérience en matière de gestion de la pandémie a été qualifiée d’exemplaire, notamment en Europe de l’Est. Je considère ces avancées comme des réussites, et elles sont pour nous une source de fierté. »