Le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères est informé du processus de normalisation Azerbaïdjan-Arménie

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, Djeyhoun Baïramov, a rencontré ce lundi le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères, Julius Pranevičius.

Les relations bilatérales et multilatérales entre les deux pays, ainsi que la situation régionale et internationale ont été discutées au cours de la rencontre.

Les parties ont souligné qu’il existait un large potentiel pour développer la coopération azerbaïdjano-lituanienne en matière d’économie, de commerce, de sécurité énergétique et d’humanitaire. L’accent a été mis sur l’importance du mécanisme des consultations politiques en termes de discussions des questions découlant de cette coopération et du développement du partenariat dans le cadre des plateformes multilatérales.

Le ministre Baïramov a donné des informations sur l’état actuel et les réalités dans la région pendant la période post-conflit, les efforts dans la lutte contre la menace des mines, ainsi que l’avancement du processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Les défis auxquels est confrontée la progression du processus de paix et de normalisation, notamment les revendications territoriales en cours contre l’Azerbaïdjan dans la constitution arménienne et un certain nombre d’actes législatifs, l’armement rapide de l’Arménie, ainsi que l’existence du Groupe de Minsk de l’OSCE et des organismes pertinents ont été évoqués.

Le même jour, des consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de la Lituanie. Les consultations politiques ont été menées par le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Fariz Rzaïev et le vice-ministre lituanien des Affaires étrangères, Julius Pranevičius.