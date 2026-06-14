Le vice-président du Parti Nouvel Azerbaïdjan rencontre le président du Parti de l’Unité nationale de Chypre du Nord

Bakou, 14 juin, AZERTAC

Une rencontre s’est tenue samedi à l’Administration centrale du Parti Nouvel Azerbaïdjan (PNA) entre Tahir Boudagov, vice-président du PNA et chef de son Administration centrale, et une délégation conduite par Ünal Üstel, Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord et président du Parti de l’Unité nationale (UBP), en visite en Azerbaïdjan.

Les échanges ont porté sur le renforcement des relations entre l’Azerbaïdjan et la République turque de Chypre du Nord, fondées sur des valeurs communes et des intérêts partagés.

Les participants ont rappelé la déclaration du président Ilham Aliyev selon laquelle « notre famille est le monde turcique », soulignant la contribution de l’Azerbaïdjan à l’approfondissement de la coopération entre les États turciques.

Le rôle particulier du président azerbaïdjanais dans l’admission de la République turque de Chypre du Nord comme membre observateur de l’Organisation des États turciques (OET) a été mis en avant, tout comme l’importance stratégique des initiatives visant à renforcer la position de cette organisation sur la scène internationale.

Les parties ont également salué la mise en œuvre réussie des engagements découlant du mémorandum d’entente trilatéral signé le 14 novembre 2023 entre le PNA, le Parti de la justice et du développement (AK Parti) de Türkiye et l’UBP.

La réunion a enfin permis d’examiner les perspectives de coopération entre les partis au pouvoir et d’échanger sur plusieurs autres questions d’intérêt commun.