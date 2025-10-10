l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

Le Vietnam sollicite un soutien continu de ses partenaires face aux inondations dévastatrices

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement a organisé jeudi à Hanoï, une réunion du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe afin de faire le point sur les récentes inondations causées par le typhon.

Au nom du gouvernement, Nguyên Hoàng Hiêp, vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, a exprimé sa profonde reconnaissance envers les partenaires, organisations internationales et personnes ayant soutenu le Vietnam dans ses efforts de prévention et d’atténuation des risques liés aux catastrophes naturelles.

En 2024, ces partenaires ont fourni une aide d’environ 25 millions de dollars, ainsi que des milliers de tonnes de matériel de secours, jouant un rôle crucial pour aider les populations touchées à faire face aux conséquences des catastrophes.

Cependant, le vice-ministre a alerté sur l’intensification des phénomènes naturels attendue en 2025. Malgré les efforts préventifs, de violentes tempêtes ont causé des pertes humaines et matérielles estimées à 35 000 milliards de dôngs (environ 1,3 milliard de dollars), soit près de la moitié des dégâts recensés l’année précédente. Cette situation a également ralenti la croissance économique nationale d’environ 0,2 point de pourcentage.

Nguyên Hoàng Hiêp a souligné des changements inquiétants dans les schémas climatiques, avec des tempêtes qui avancent rapidement en mer avant de ralentir à l’arrivée sur terre, entraînant de fortes pluies prolongées. De plus, des tempêtes tardives touchent désormais le Nord du pays, un phénomène autrefois rare.

Dans plusieurs régions, le niveau des crues a battu des records historiques, augmentant les risques d’inondations durables et de glissements de terrain.

Face à cette situation, le gouvernement a mis en place des mesures d’urgence et des politiques d’aide, tout en appelant à une solidarité renforcée des partenaires internationaux. Les besoins prioritaires incluent l’approvisionnement en nourriture, eau potable, produits d’hygiène et équipements domestiques, ainsi que la reconstruction des habitations et la relance de la production. Selon les premières estimations, près de 100 % des logements dans les zones sinistrées ont été endommagés.

Le vice-ministre a aussi proposé de poursuivre le mécanisme de coordination mis en place en 2024, avec des missions conjointes sur le terrain pour évaluer la situation et répartir efficacement les responsabilités entre partenaires selon leurs compétences respectives.

Présente à la réunion, Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a réaffirmé l’engagement des Nations unies auprès du pays, non seulement pour les interventions d’urgence, mais aussi dans la mise en œuvre de programmes à long terme visant à renforcer la résilience et l’adaptation des communautés.

Les partenaires ont exprimé leur volonté de déployer rapidement des missions d’évaluation afin d’élaborer rapidement des plans d’aide adaptés et efficaces.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a chargé le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles de préparer sans délai un plan d’action, incluant la formation de trois missions devant se rendre respectivement dans les provinces de Tuyên Quang et Phu Tho, Cao Bang et Lang Sơn, ainsi que Bac Ninh et Thai Nguyên.

 

 

 

