Le volume de pétrole transporté par l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan rendu public

Bakou, 18 juin, AZERTAC

En janvier-mai 2026, le volume de pétrole transporté par les principaux oléoducs en Azerbaïdjan a diminué de 31,6 % pour s’établir à 10 millions 556,4 mille tonnes, selon le Comité national des statistiques.

76,8 % de ce volume ont été acheminés par le principal oléoduc d’exportation Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC).

Au cours de ladite période, 82,4 % du pétrole transporté par l’oléoduc BTC, soit 8700 mille tonnes, sont provenus de la production azerbaïdjanaise, tandis que 17,6 % (1 856,4 mille tonnes) ont été en provenance du Turkménistan et du Kazakhstan.