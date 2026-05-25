Le volume des échanges commerciaux entre l'Azerbaïdjan et l'Afrique a atteint 580 millions de dollars américains en 2025

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« Les échanges commerciaux entre l'Azerbaïdjan et l'Afrique ont connu une forte croissance au cours des trois dernières années. Les échanges, qui étaient de 4,3 millions de dollars américains en 2020, ont atteint 580 millions de dollars américains en 2025. Cette progression significative témoigne du fort potentiel de notre partenariat économique », a déclaré le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, lors de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique, tenue à Bakou.

Il a déclaré que l'Azerbaïdjan avait toujours reconnu le rôle particulier de l'Afrique et soutenu le développement de la coopération dans ce domaine.