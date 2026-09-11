Le volume des échanges commerciaux sino-azerbaïdjanais atteint 2,22 milliards de dollars au premier semestre
Bakou, 11 septembre, AZERTAC
« Au premier semestre 2026, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l’Azerbaïdjan a atteint 2,22 milliards de dollars, soit une hausse de 6,4 % par rapport à la même période de l’année précédente », a déclaré l’ambassadrice de Chine en Azerbaïdjan, Lu Mei, dans un entretien exclusif accordé à l’AZERTAC.
Elle a dit fait savoir la Chine conservait sa position de première source d’importations de l’Azerbaïdjan.
L’ambassadrice a indiqué que la coopération pratique entre les deux pays se développait également dans les domaines de la production de haute technologie, de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des infrastructures.
Lu Mei a indiqué que depuis l’établissement du partenariat stratégique global entre l’Azerbaïdjan et la Chine, les deux parties poursuivaient activement la mise en œuvre des accords obtenus.
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