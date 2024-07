Le volume du transport des marchandises en transit entre l’Azerbaïdjan et la Chine en hausse d’environ 32 pour cent

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

« Au cours de cinq premiers mois de l’année courante, le volume du transport des marchandises en transit entre l’Azerbaïdjan et la Chine a augmenté de 31,6 pour cent par rapport à la même période de l’année dernière et a atteint 178 000 tonnes » a déclaré Youssif Abdoullaïev, directeur exécutif du Fonds de promotion des exportations et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO), lors de la « Conférence de la promotion de la logistique et du commerce en Azerbaïdjan – Zone de démonstration de l’Organisation de coopération de Shanghai » organisée à Bakou.

Youssif Abdoullaïev a dit que le transport ferroviaire entre l’Azerbaïdjan et la Chine a haussé de 93 pour cent au cours du premier semestre de l’année en cours.