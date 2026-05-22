Le WUF13 contribuera à prendre des mesures plus rapides et plus efficaces pour faire face à la crise mondiale du logement

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« La session a été organisée à un très haut niveau. L'Azerbaïdjan a fait un excellent travail en l'accueillant. Nous, membres de la communauté mondiale de l'urbanisme, lui en sommes reconnaissants », a déclaré à l’AZERTAC Juma Assiago, représentant du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), en marge de sa participation à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) à Bakou.

Il a partagé ses attentes concernant le WUF13 : « J'espère que cette session permettra de prendre des mesures plus rapides et plus efficaces pour résoudre la crise mondiale du logement. Je suis convaincu que des résultats seront obtenus dans ce sens ».