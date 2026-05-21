Le WUF13 est une plateforme importante pour discuter des questions actuelles

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Je suis ravie de participer à la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) à Bakou. C'est une excellente plateforme pour nouer des contacts avec des partenaires internationaux partageant les mêmes idées et discuter des questions les plus urgentes, tels que le logement à l'échelle mondiale et l'intégration des ressources en eau dans ce processus. Les pluies abondantes des premiers jours de la session ont également symboliquement démontré que l'eau est présente dans tous les aspects de notre vie », a déclaré Esmee van de Ridder, représentante des Pays-Bas, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

Elle a également exprimé l'espoir que ces discussions internationales tenues à Bakou contribueraient considérablement à la sécurité environnementale future des villes.