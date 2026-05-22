Le WUF13 s'est tenu à haut niveau et a pleinement répondu aux attentes d'un événement international

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« La 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) s'est tenue à un haut niveau et a pleinement répondu aux attentes d'un événement international », a déclaré à l’AZERTAC Michel Batomissa Malanda, maire de la commune de Nkayi (située dans le département de la Bouenza en République du Congo).

Selon lui, les pays du monde sont actuellement confrontés à de nombreux problèmes graves, notamment les changements démographiques, les problèmes environnementaux et les problèmes de logement. De telles plateformes internationales jouent un rôle clé, permettant aux villes et aux pays d'échanger leurs expériences et de rechercher des solutions communes aux problèmes urgents d'urbanisation.

Le maire de Nkayi a exprimé sa gratitude au gouvernement azerbaïdjanais et au président Ilham Aliyev pour l'opportunité de participer à un tel dialogue mondial, notant que le WUF13 est devenu une plateforme importante pour la discussion et le développement de solutions pratiques.