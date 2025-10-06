Lecornu: « Les conditions n’étaient plus remplies pour que je puisse exercer les fonctions de Premier ministre »

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, a pris la parole devant la presse, lundi matin à Matignon, peu après avoir remis sa démission au président de la République, Emmanuel Macron.

Lecornu a tenu à expliquer les raisons de son abandon. Il a d’abord affirmé que « pour être Premier ministre, les conditions doivent être remplies ».

« Les conditions n’étaient plus remplies pour que je puisse exerces ces fonctions et permettre au gouvernement d’aller devant l’Assemblée nationale demain matin ».

« Depuis trois semaines pourtant, j’ai bâti, tenté de bâtir les conditions dans lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l’Etat, mais aussi pour la Sécurité sociale et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre 2027 et l’élection présidentielle », a-t-il continué.

Lecornu a rappelé que son « silence » au cours des dernières semaines était dû à sa volonté de consulter les autres partis.

Son échec, le Premier ministre démissionnaire l'explique notamment par « l’existence de trop de lignes rouges » imposées par les différents partis, et le faible taux de « lignes vertes ».

« Or, le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c’est d’être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d’un certain nombre de lignes rouges. Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes », a-t-il dit. Selon lui, une grande partie des différentes formations politiques « pensent avoir la majorité absolue », critiquant leur volonté d’imposer l’ensemble de leurs visions.

Lecornu a dénoncé les velléités présidentielles de certaines figures.

« La composition du gouvernement au sein du socle commun n’a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c’est d’ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle », a-t-il regretté.

Pour conclure, le Premier ministre démissionnaire a voulu mettre en avant son attachement à son pays, au-dessus de ses valeurs partisanes.

« Il faut toujours préférer son pays à son parti. Il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. », a-t-il terminé. (Agence Anadolu)