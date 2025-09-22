Lecture des documents relatifs à l'attaque contre les villages de Malybeyli et de Gouchtchoular lors du procès des citoyens arméniens

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Lundi 22 septembre, le procès des citoyens de la République d'Arménie s'est poursuivi au Tribunal militaire de Bakou avec la lecture des documents.

L'un des documents lus concernait l'attaque menée en février 1992 contre les villages de Malybeyli et de Gouchtchoular du district de Choucha. Ces villages ont été soumis à d'intenses tirs d'armes lourdes et légères. En conséquence, 12 habitants de Malybeyli ont été tués et 3 sont portés disparus, tandis que 4 personnes ont été tuées et 9 prises en otage à Gouchtchoular.

Lors de l’examen d'une autre affaire pénale - celle de l'attaque contre le bus de marque « Laz » le 8 septembre 1991 dans la région de Khodjavend - il a été indiqué que le bus avait été la cible de tirs de la part d'Arméniens armés de fusils d’assaut automatiques près de la ferme du village de Kich. En conséquence, 7 personnes ont été tuées sur place et 27 autres ont été blessées.

Il convient de noter que le procès des citoyens arméniens accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves, suit son cours.