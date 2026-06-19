Lee a dit à Trump que la question nucléaire nord-coréenne devait être traitée différemment

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré ce vendredi avoir dit à son homologue américain Donald Trump que la question nucléaire nord-coréenne ne devait pas être traitée de la même manière que celles d'autres pays, lors de leur récente conversation au sommet du G7 en France.

Lee a dévoilé les détails de ses discussions avec Trump lors d'un point de presse sur les résultats de sa tournée de 10 jours en Europe après son retour hier. Les deux dirigeants ont parlé à plusieurs reprises au cours du sommet, notamment à l'occasion du dîner officiel de mardi.

Au cours de la conversation, Trump a dit regretter que l'on n'ait pas pris de mesure appropriée sur le dossier nucléaire nord-coréen avant que le pays n'acquière réellement des armes nucléaires, selon le président sud-coréen.

En réponse, Lee a dit avoir souligné à Trump que la question nucléaire nord-coréenne ne devait pas être traitée de la même manière que celles d'autres pays. Trump était d'accord sur ce point, a indiqué Lee, en ajoutant qu'«il (Trump) semblait être préoccupé par le manque de solution appropriée».

«Il est clair que la question nucléaire nord-coréenne ne doit pas être traitée de la manière dont la question du Moyen-Orient a été résolue», a noté Lee.

Lee a dit avoir proposé à Trump une approche progressive sur le dossier nucléaire nord-coréen plutôt qu'une approche basée sur le principe, qui consiste à conduire le Nord à arrêter d'abord la production de matières et à l'empêcher d'expédier des matières nucléaires existantes vers l'étranger avant de poursuivre la dénucléarisation à long terme.

A propos de la façon d'aborder les problèmes nucléaires nord-coréens, Lee continue à souligner l'importance de poursuivre l'objectif à court terme d'arrêter les programmes nucléaire et de missiles de Pyongyang avant de chercher à réaliser l'objectif plus global de dénucléariser la péninsule coréenne. En réponse à cette proposition, Trump a dit que cela pourrait être une façon, en ajoutant qu'il y réfléchira.

Le président sud-coréen a affiché sa volonté de poursuivre des efforts pour relancer les communications avec la Corée du Nord, actuellement coupées, même si les tensions intercoréennes devraient persister pendant une «période de temps considérable».

«Il devient difficile pour la Corée du Sud d'ouvrir la voie à une résolution des problèmes de la péninsule coréenne et à la promotion d'une coexistence pacifique» lorsque tous les canaux de communication avec la Corée du Nord sont rompus, a pointé le président.

«La Corée du Nord pense que les Etats-Unis jouent un rôle déterminant pour la sécurité de son régime», a-t-il noté, en ajoutant que Séoul œuvrera à faciliter le dialogue Etats-Unis-Corée du Nord dans ces circonstances.

Le président Lee Jae Myung a également dit avoir demandé au pape Léon XIV de se rendre en Corée du Nord et dans la Zone démilitarisée (DMZ), la zone tampon entre les deux Corées, lorsqu'il a rencontré le Saint-Père la semaine dernière au Vatican. Le pape Léon XIV a répondu qu'il étudierait activement la proposition, selon Lee. (Agence Yonhap)