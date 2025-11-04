L’élargissement de la coopération azerbaïdjano-roumaine en matière de culture, d’humanitaire et de médias au menu des discussions

Bucarest, 4 novembre, AZERTAC

En marge de sa visite en Roumanie, la délégation azerbaïdjanaise a rencontré le 4 novembre, au sein de la Chambre des députés de la Roumanie, le président de la commission de la culture, des arts et des médias, George Mihail Neamtu.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, de l’humanitaire et des médias, ainsi que sur la mise en œuvre des initiatives conjointes en matière de diplomatie publique, de préservation des valeurs familiales et de sécurité de l’information.

Dans son intervention, le président de la commission, George Mihail Neamtu, a souligné l’importance de la coopération entre la Roumanie et l’Azerbaïdjan dans les domaines de la culture et de l’information.

Il a indiqué que le parlement roumain, y compris la commission de la culture, des arts et des médias, accordait une attention particulière à la préservation des valeurs familiales ainsi qu’à la transmission de l’identité nationale et du patrimoine culturel aux générations futures. Il a également affirmé que l’échange d’expériences et d’idées avec l’Azerbaïdjan dans ce domaine contribuerait au renforcement des relations culturelles entre les deux peuples.

Le président du Conseil de l’audiovisuel, Ismet Settarov, a déclaré que la coopération dans le domaine de l’audiovisuel constituait un instrument essentiel pour la promotion des valeurs culturelles, spirituelles et familiales entre les peuples. Il a souligné que l’Azerbaïdjan et la Roumanie pourraient approfondir encore davantage leurs relations dans ce domaine à travers des projets de télévision et de radio, des films documentaires et des programmes de sensibilisation.

Le directeur exécutif de l’Agence de développement des médias, Ahmad Ismaïlov, a évoqué les réformes menées en Azerbaïdjan dans les domaines du développement des médias et de la communication, du renforcement des industries créatives et de la promotion des valeurs familiales au sein de la société. Il a souligné que, dans le cadre de cette coopération, l’Azerbaïdjan pourrait bénéficier de l’expérience de la Roumanie en matière de cybersécurité et de protection de l’environnement informationnel. Ahmad Ismaïlov a ajouté que la sécurité de l’information et la lutte contre la désinformation constituaient, à l’ère des médias numériques, des priorités tant au niveau national qu’international.

Laura Gherasim, présidente de la commission d’enquête sur les abus, la corruption et des pétitions de la Chambre des députés de la Roumanie, a présenté les mesures effectuées dans son pays pour prévenir les activités illégales, les fraudes, les cybercrimes et les violations éthiques dans l’environnement numérique. Elle a souligné que le renforcement des mécanismes juridiques et la promotion de l’alphabétisme médiatique figuraient parmi les priorités essentielles de la société roumaine dans ce domaine.

Prenant ensuite la parole, Vugar Aliyev, président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, a évoqué le prestige croissant des médias azerbaïdjanais sur la scène internationale. Il a indiqué que des projets conjoints pourraient jouer un rôle important dans la promotion, en Europe, du riche patrimoine culturel de l’Azerbaïdjan, notamment des centres culturels tels que Choucha, Bakou et Nakhtchivan.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Roumanie, Gudsi Osmanov, a souligné que la rencontre s’était tenue dans un esprit de partenariat stratégique. Il a indiqué que la coopération entre les deux pays entrait dans une nouvelle phase de développement, non seulement sur les plans politique et économique, mais également dans les domaines culturel, humanitaire et spirituel.

À la fin de la rencontre, George Mihail Neamtu a dédicacé son livre intitulé « The Trump Phenomenon » avant de l’avoir offert à la délégation azerbaïdjanaise.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre des projets culturels conjoints entre les institutions médiatiques et culturelles des deux pays, notamment la production d’émissions de télévision et de films documentaires consacrés à la promotion des valeurs familiales, ainsi qu’à la présentation de la culture et des valeurs familiales de l’Azerbaïdjan en Roumanie.

Igbal Hadjiyev

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Bucarest