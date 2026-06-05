L’énergie hydrogène pourrait constituer la prochaine étape du partenariat énergétique entre les Émirats arabes unis et l’Azerbaïdjan

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« Après une coopération fructueuse dans le domaine de l'énergie solaire, les Émirats arabes unis et l'Azerbaïdjan pourraient réaliser des projets conjoints dans le domaine de la production d'énergie hydrogène », a dit le politologue des Émirats arabes unis, Salem Al Ketbi, dans le dernier épisode de l'émission « L'Azerbaïdjan et l’univers », diffusée sur le site web de l’AZERTAC.

Selon lui, la création de tels projets constitue un scénario tout à fait réaliste pour le développement de la coopération bilatérale. « Le succès de ces initiatives dépendra de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité des financements nécessaires, le développement d'infrastructures modernes et la mise en place de voies d'exportation efficaces », a-t-il ajouté.

Il a également souligné : « La coopération dans le domaine de l'hydrogène pourrait constituer un nouvel axe de coopération stratégique entre Abou Dhabi et Bakou. »