L’épidémie n'atteint pas son pic alors que plus de 1.000 cas sont confirmés

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a dépassé le seuil des 1.000, alors que les autorités sanitaires et les experts estiment que l'épidémie reste dans une phase ascendante et active.

Le ministère congolais de la Santé a indiqué dimanche que le pays avait enregistré 1.003 cas confirmés dans l'actuelle épidémie d'Ebola, dont 254 décès, depuis la déclaration de l'épidémie à la mi-mai.

La RDC a affirmé que la riposte se poursuivait malgré la hausse du nombre de cas, avec le renforcement des enquêtes épidémiologiques, du suivi des contacts, de l'engagement communautaire ainsi que des capacités de prise en charge et de diagnostic.

Selon les autorités et les experts, rien ne permet encore de conclure que l'épidémie a atteint son pic. La spécificité du virus en cause, les lacunes dans la détection des cas et le suivi des contacts, ainsi que le contexte sécuritaire et humanitaire complexe dans l'est de la RDC, rendent difficile toute évaluation rapide d'une stabilisation de l'épidémie. (Agence Xinhua)