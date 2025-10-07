L’équipe d’Azerbaïdjan de lutte gréco-romaine termine les IIIes Jeux de la CEI avec 6 médailles
Gandja, 7 octobre, AZERTAC
Les épreuves de lutte gréco-romaine des IIIᵉ Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, se sont achevées.
Lors des épreuves qui se sont tenues au Complexe sportif olympique de Gandja, six représentants de l’Azerbaïdjan sont montés sur le podium.
Elchad Abbassov (51 kg), Ali Nazarov (60 kg) et Islam Soultanov (71 kg) ont remporté la médaille d’or,
Youssif Mirzeïev (48 kg) et Nidjat Yeylagaliev (80 kg) se sont adjugé l’argent,
tandis que Hikmet Hagverdiyev (55 kg) a décroché le bronze.
Ainsi, l’équipe nationale d’Azerbaïdjan de lutte gréco-romaine a terminé les Jeux avec un total de six médailles.
À noter que les Jeux de la CEI prendront fin le 8 octobre.
