L’équipe d’Azerbaïdjan de taekwondo termine les Jeux de la CEI avec 22 médailles

Minguétchévir, 30 septembre, AZERTAC

Les compétitions de taekwondo des IIIes Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan, sont terminées.

Onze représentants azerbaïdjanais sont montés sur le podium lors de la deuxième journée des compétitions tenues au Centre olympique d'entraînement et de sport « Kür » de Minguétchévir.

Parmi eux, Vassif Selimov (68 kg) a remporté l'or, Nigar Abdoullayeva, Leyla Bechirova (57 kg), Samarroukh Osmanova, Zemfira Hassanzadé (49 kg), Zemfira Aslanova, Nermin Enseri (67 kg), Fouad Meherremli, Mahammad Hassanli (58 kg), Rza Asadli (80 kg) et Khan Mammadzadé (87 kg) ont décroché le bronze.

Hier, les taekwondoïstes azerbaïdjanais ont remporté 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 6 médailles de bronze.

Ainsi, l'équipe azerbaïdjanaise de taekwondo a terminé les IIIes Jeux de la CEI avec 22 médailles.

Il convient de noter que les IIIes Jeux de la CEI, auxquels participent 1 624 athlètes provenant de 13 pays, se termineront le 8 octobre.