Les actions menées en Azerbaïdjan en matière de protection des droits et libertés de l’homme évoquées lors d’une conférence internationale des ombudsmans

Bakou, 30 mai, AZERTAC

La médiatrice des droits de l’homme d’Azerbaïdjan, Sebiné Aliyeva, a participé, en Italie, à la Conférence internationale des ombudsmans portant sur le thème « Protection des citoyens, droits et innovation démocratique ».

Lors d’une session intitulée « L’avenir de l’ombudsman dans le monde », elle a souligné que le développement technologique et la numérisation posent de nouveaux défis en matière de protection des droits et libertés, de données personnelles et d’égalité numérique.

Elle a rappelé le rôle essentiel des institutions nationales des droits de l’homme comme mécanismes de dialogue entre l’État et les citoyens, et a présenté les activités de l’institution azerbaïdjanaise, notamment ses fonctions de mécanisme national de prévention et de surveillance indépendante.

La médiatrice a également mis en avant l’importance des outils numériques tels que le centre d’appel « 916 », le site officiel et les réseaux sociaux, qui facilitent l’accès des citoyens aux mécanismes de recours.

Enfin, elle a alerté sur les risques liés à la désinformation, à la manipulation de l’information et aux cybermenaces, tout en appelant au renforcement de la coopération internationale et des échanges entre institutions d’ombudsman.