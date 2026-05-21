Les approches et les orientations politiques du développement durable en milieu urbain discutées lors du WUF13

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Un événement intitulé « Façonner des villes plus sûres et résilientes : consultation sur le projet de note d'orientation sur le climat urbain, la paix et la sécurité » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) pour discuter des questions de climat urbain, de paix et de sécurité.

L'impact du changement climatique sur les milieux urbains, les enjeux sécuritaires, les approches de développement durable et les orientations politiques ont été discutés lors de cet événement. Les participants ont également échangé sur les pratiques internationales et les recommandations pour un développement urbain plus sûr et plus durable.

Au cours des discours, l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales a également été abordée.