Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement lancés à Bakou

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Les 51èmes Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement ont débuté à Bakou.

Dans le cadre de cet événement portant sur le thème « Intégration régionale pour une prospérité durable », des discussions se tiendront entre les 57 pays membres du Groupe de la Banque islamique de développement afin de renforcer la coopération économique et le développement durable.

Des hauts responsables étatiques, des ministres des Finances, de l'Économie, de la Planification, du Développement et de l'Investissement des pays membres, des dirigeants d'institutions financières internationales et régionales, des représentants du secteur privé et des représentants des médias participent à ces Assemblées annuelles.

Ce forum vise à renforcer les partenariats public-privé, à soutenir les entrepreneurs et les PME, ainsi qu'à promouvoir un développement axé sur l'innovation dans les économies des pays membres grâce à des dialogues de haut niveau, des rencontres B2B et B2G, des programmes destinés aux jeunes entreprises et des sessions d'échange de connaissances.