Les attentes du WUF13 sont à la hauteur de la crise actuelle – INTERVIEW

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Prudence Adjanohoun, secrétaire général de Réseau Habitat et Francophonie (RHF), plateforme de coopération pour les pays francophones dans le domaine du logement et de l’urbanisme, a accordé une interview à l’AZERTAC dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

L’AZERTAC présente la même interview :

-L'Azerbaïdjan a accueilli le WUF13 après la COP29. Quelle est, selon vous, la signification de cet événement ?

Ce n'est pas un hasard. En 2024, Bakou a accueilli la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29). Le financement du logement durable y a été abordé comme un aspect important de l'adaptation au changement climatique. Deux ans plus tard, la question du logement est devenue l'un des principaux sujets de discussion à Bakou. Il y a là une certaine cohérence, et je m'en réjouis. Bakou est devenu un lieu où l'on débat des solutions pour les 3,4 milliards de personnes dans le monde qui attendent un logement décent.

- Quelles approches avez-vous mises en avant dans votre intervention intitulée « Stratégies efficaces en matière de logement » ?

Dans le contexte de la crise du logement et du changement climatique, plusieurs domaines revêtent une importance particulière. Il est primordial d'intégrer les risques climatiques dès la conception. Selon une étude de l'OCDE, un bien immobilier sur 25 pourrait devenir inassurable d'ici 2030. Construire sans tenir compte des risques, c'est s'exposer à de futurs problèmes.

Une autre question importante est la gestion foncière. La ville de Montréal en constitue un exemple. L’administration municipale a investi 600 millions de dollars dans l’acquisition de terrains sur une période de 10 ans, obtenant ainsi des résultats significatifs en matière de politique de logement social.

Les approches innovantes en matière de financement sont également importantes. En France, l'épargne publique est mobilisée pour financer des projets de logements sociaux grâce au modèle du Livret A. Au Cameroun, des obligations adossées à des actifs fonciers permettent de mobiliser le potentiel de la diaspora.

Dans certains pays, des programmes d'aide directe des pouvoirs publics sont mis en œuvre à destination de la population. Au Maroc, le programme « Daam Sakane » compte déjà 100 000 bénéficiaires. Au Brésil et en Équateur, des projets de logements durables sont soutenus par des institutions financières internationales.

- Quelles sont vos principales attentes concernant le WUF13 ?

Ces prévisions sont à la hauteur de la crise actuelle. À l'heure actuelle, 3,4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à un logement sûr et convenable. Plus d'un milliard de personnes vivent dans des bidonvilles.

Le WUF13 est une plateforme importante pour formuler des engagements concrets sur des mécanismes de financement innovants, des modèles de construction à faibles émissions de carbone, des stratégies de résilience climatique et des politiques urbaines inclusives.