l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

SOCIETE

Les aveux de l'ancien vice-ministre arménien de la Défense concernant l'occupation des territoires azerbaïdjanais par l'Arménie, sont examinés comme preuve au tribunal VIDEO

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le procès des citoyens de la République d'Arménie, à savoir Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Davit Ichkhanian, David Babayan, Levon Mnatsakanian et d'autres, accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d'agression, de génocide, de violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que d'actes de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et de nombreux autres crimes, s’est poursuivi jeudi 25 septembre.

Lors de l’audience tenue au Tribunal militaire de Bakou dans le Complexe judiciaire de Bakou, présidée par le juge Zeynal Aghaïev et composée de Djamal Ramazanov et Anar Rzaïev (juge suppléante Gunel Samadova), des interprètes et des avocats de la défense ont été mis à la disposition des accusés.

Les personnes accusées et leurs avocats, une partie des victimes, leurs héritiers et représentants légaux, ainsi que des procureurs ont pris part à l’audience.

Au début de l’audience, l'accusé Levon Mnatsakanian a demandé au tribunal de lui permettre de consulter les procès-verbaux de plusieurs de ses audiences et a sollicité la mise en place des conditions nécessaires à cet effet.

Le président de l’audience a informé L. Mnatsakanian que des conditions seraient créées pour qu'il puisse prendre connaissance des procès-verbaux par l'intermédiaire d'un interprète.

L'audience s'est poursuivie avec l'examen de l'interview à la presse de l'ancien vice-ministre arménien de la Défense, Manvel Grigorian, en tant que preuve dans l'affaire pénale.

Ensuite, plusieurs documents relatifs à l'affaire pénale ont été lus au tribunal. Il s'agit notamment de documents sur le bombardement des villages d'Achaghy Eskipara et d'autres villages de la régionde Gazakh le 8 juin 1992, l’attaque sur le site militaire et la saisie d'armes et de munitions le 29 février 1992, le pilonnage d'artillerie contre la ville de Beylagan le 16 décembre 1993, et l'occupation de la ville de Khankendi et du bourg de Kerkidjahan.

Les autres documents qui ont été lus concernaient le meurtre, les blessures, les tentatives de meurtre et d'autres crimes commis à l'encontre des Azerbaïdjanais.

En outre, un certain nombre de photographies ont été présentées.

Le procès se poursuivra le 26 septembre.

Il convient de noter que 15 personnes d'origine arménienne sont accusées dans le cadre d'une affaire pénale portant sur de nombreux crimes commis au cours de la guerre d'agression menée par l'État arménien et de l’organisation criminelle susmentionnée. Cette guerre a été menée sous la direction et avec la participation directe des organismes étatiques arméniens, de leurs responsables, de leurs forces militaires et d’unités armées illégales. Elle s'est déroulée sous la gestion centralisée et le contrôle strict de l'Arménie, avec des ordres, directives et instructions donnés à la fois verbalement et par écrit, ainsi qu'un soutien matériel, technique et en personnel fourni par l'État arménien. L'affaire concerne également la création d’entités illégales sur le territoire de l'Azerbaïdjan dans le but d'agresser militairement le pays, en violation des normes du droit interne et international. Parmi les figures impliquées directement ou indirectement dans ces actes figurent Robert Kotcharian, Serge Sarkissian, Vazgen Manoukian, Vazgen Sarkissian, Samvel Babayan, Vitali Balassanian, Zori Balayan, Seyran Ohanyan, Archavir Karamian, Monte Melkonian et d'autres encore.

Il est à noter que 15 personnes, dont Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Davit Ichkhanian, David Manoukian, David Babayan, Levon Mnatsakanian, Vassili Beglaryan, Erik Ghazaryan, Davit Allahverdian, Gourgen Stepanian, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirossian et Melikset Pachayan, sont inculpées en vertu des articles 100 (planification, préparation, déclenchement et conduite d'une guerre d'agression), 102 (attaque contre des personnes ou des organisations bénéficiant d'une protection internationale), 103 (génocide), 105 (extermination de la population), 106 (réduction en esclavage), 107 (déportation ou déplacement forcé de la population), 109 (persécution), 110 (disparition forcée de personnes), 112 (privation de liberté contraire au droit international), 113 (torture), 114 (mercenariat), 115 (violation des lois et coutumes de la guerre), 116 (violation du droit international humanitaire en temps de conflit armé), 118 (pillage militaire), 120 (meurtre intentionnel), 192 (entrepreneuriat illégal), 214 (terrorisme), 214-1 (financement du terrorisme), 218 (création d'une association (organisation) criminelle), 228 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport et possession illégaux d'armes, de leurs composants, de munitions, d'explosifs et de dispositifs), 270-1 (actes menaçant la sécurité de l'aviation), 277 (assassinat d'un fonctionnaire d'État ou d'une personnalité publique), 278 (prise et maintien du pouvoir par la force, changement forcé de la structure constitutionnelle de l'État), 279 (création d’unités et groupes armés non prévus par la loi) ainsi que d'autres articles du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan.

Les aveux de l'ancien vice-ministre arménien de la Défense concernant l'occupation des territoires azerbaïdjanais par l'Arménie, sont examinés comme preuve au tribunal VIDEO

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

La 3e édition des Jeux de la CEI sera lancée aujourd’hui en Azerbaïdjan
  • 26.09.2025 [10:01]

La 3e édition des Jeux de la CEI sera lancée aujourd’hui en Azerbaïdjan

Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et le Turkménistan sont unis par une amitié traditionnelle, un bon voisinage et une coopération
  • 26.09.2025 [09:54]

Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et le Turkménistan sont unis par une amitié traditionnelle, un bon voisinage et une coopération

L’AZERTAC prend part à la conférence d'Athènes de l'Alliance européenne des agences de presse
  • 25.09.2025 [23:00]

L’AZERTAC prend part à la conférence d'Athènes de l'Alliance européenne des agences de presse

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev rencontre l’époux de la présidente slovène à New York VIDEO
  • 25.09.2025 [22:42]

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev rencontre l’époux de la présidente slovène à New York VIDEO

Depuis la tribune de l'ONU, le président Ilham Aliyev appelle la communauté internationale à construire ensemble un monde où la justice n'est pas sélective
  • 25.09.2025 [21:23]

Depuis la tribune de l'ONU, le président Ilham Aliyev appelle la communauté internationale à construire ensemble un monde où la justice n'est pas sélective

Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix
  • 25.09.2025 [21:21]

Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix

Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est fier de ses efforts d’aide humanitaire à l’échelle mondiale
  • 25.09.2025 [21:19]

Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est fier de ses efforts d’aide humanitaire à l’échelle mondiale

Ilham Aliyev : La mer Caspienne rétrécit rapidement et la principale raison n’est pas le changement climatique
  • 25.09.2025 [21:17]

Ilham Aliyev : La mer Caspienne rétrécit rapidement et la principale raison n’est pas le changement climatique

Le président azerbaïdjanais : Les réserves de change de l'Azerbaïdjan sont environ 16 fois supérieures à notre dette extérieure
  • 25.09.2025 [21:15]

Le président azerbaïdjanais : Les réserves de change de l'Azerbaïdjan sont environ 16 fois supérieures à notre dette extérieure

La FIFA dévoile les trois mascottes officielles de la Coupe du monde 2026

  • [11:34]

La Hongrie est intéressée par le développement de la coopération éducative avec l’Azerbaïdjan

  • [11:22]

La croissance fulgurante des outils d'IA dans le monde n'a pas encore été accompagnée de règles efficaces et internationalement reconnues pour les régir.

  • [11:09]

Jeux de la CEI : Les porte-drapeaux azerbaïdjanais sont connus

  • [10:31]

Aleksandar Vucic : Le président Ilham Aliyev est un véritable ami

  • [10:08]

La 3e édition des Jeux de la CEI sera lancée aujourd’hui en Azerbaïdjan

  • [10:01]

Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et le Turkménistan sont unis par une amitié traditionnelle, un bon voisinage et une coopération

  • [09:54]

ONU : Un million de Syriens sont rentrés chez eux

  • [09:41]

Le président Ilham Aliyev est intervenu lors de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU MIS A JOUR

  • [08:48]
Les aveux de l'ancien vice-ministre arménien de la Défense concernant l'occupation des territoires azerbaïdjanais par l'Arménie, sont examinés comme preuve au tribunal VIDEO

Les aveux de l'ancien vice-ministre arménien de la Défense concernant l'occupation des territoires azerbaïdjanais par l'Arménie, sont examinés comme preuve au tribunal VIDEO

L’AZERTAC prend part à la conférence d'Athènes de l'Alliance européenne des agences de presse

  • 25.09.2025 [23:00]
La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev rencontre l’époux de la présidente slovène à New York VIDEO

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev rencontre l’époux de la présidente slovène à New York VIDEO

L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent de l’élargissement de leurs relations

  • 25.09.2025 [22:36]

Communiqué de la Présidence de la République

  • 25.09.2025 [22:22]
Entretien du président Ilham Aliyev avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres MIS A JOUR VIDEO

Entretien du président Ilham Aliyev avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres MIS A JOUR VIDEO

Depuis la tribune de l'ONU, le président Ilham Aliyev appelle la communauté internationale à construire ensemble un monde où la justice n'est pas sélective

  • 25.09.2025 [21:23]

Le président Aliyev : Nous avons gagné à la fois la guerre et la paix

  • 25.09.2025 [21:21]

Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est fier de ses efforts d’aide humanitaire à l’échelle mondiale

  • 25.09.2025 [21:19]

Ilham Aliyev : La mer Caspienne rétrécit rapidement et la principale raison n’est pas le changement climatique

  • 25.09.2025 [21:17]

Le président azerbaïdjanais : Les réserves de change de l'Azerbaïdjan sont environ 16 fois supérieures à notre dette extérieure

  • 25.09.2025 [21:15]

Ilham Aliyev : D’ici à 2030, environ 40 % de la production énergétique de son pays sera assurée par des sources renouvelables

  • 25.09.2025 [21:13]

Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan se classe au premier rang mondial des pays qui fournissent du gaz par gazoduc

  • 25.09.2025 [21:10]

Le président azerbaïdjanais : Nous jouons un rôle stratégique en reliant la région de la mer Caspienne aux marchés internationaux

  • 25.09.2025 [21:08]

Le président azerbaïdjanais : Le monde ne peut pas vivre aujourd'hui et dans un avenir proche sans combustibles fossiles

  • 25.09.2025 [21:06]

Le président Aliyev : L’un des plus grands problèmes humanitaires auxquels l'Azerbaïdjan est confronté dans la période post-conflit est le danger posé par les mines

  • 25.09.2025 [21:04]

Le président azerbaïdjanais : Plus de 50 000 personnes vivent, travaillent et étudient déjà dans les territoires libérés de l’occupation

  • 25.09.2025 [21:02]

Le président Ilham Aliyev remercie Donald Trump pour son soutien au processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

  • 25.09.2025 [21:00]

Le président Aliyev: L'abrogation définitive de l'amendement №907 par le Congrès américain renforcerait la confiance et la coopération

  • 25.09.2025 [20:57]

Ilham Aliyev : Le sommet de Washington marque le début d'une nouvelle étape dans les relations Azerbaïdjan-États-Unis

  • 25.09.2025 [20:55]

Le président azerbaïdjanais : Les connectivités régionales constituent la base de notre vision pour une paix durable

  • 25.09.2025 [20:53]

Ilham Aliyev : Les négociations avec l’Arménie ont donné des résultats positifs car elles se sont déroulées uniquement sur une base bilatérale

  • 25.09.2025 [20:52]

Ilham Aliyev : Immédiatement après la guerre de la Victoire, l'Azerbaïdjan s’est déclaré prêt à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Arménie

  • 25.09.2025 [20:50]

Le président Aliyev : Le Groupe de Minsk de l'OSCE, créé pour régler le conflit du Karabagh, n'a pas pu remplir sa mission

  • 25.09.2025 [20:48]

Le président Ilham Aliyev parle du long chemin de l’Azerbaïdjan menant à la victoire et à la paix

  • 25.09.2025 [20:47]

Le Groupe d’initiative de Bakou soutient la lutte contre le colonialisme sur les plateformes internationales

  • 25.09.2025 [20:45]

Le Groupe d’initiative de Bakou organise une conférence internationale au siège de l’ONU à New York

  • 25.09.2025 [20:25]

Mikheil Kavelashvili: Nous saluons l'initiative de paix de Donald Trump entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

  • 25.09.2025 [20:06]

L’Azerbaïdjan est prêt à accueillir les IIIe Jeux de la CEI  - PHOTOS

  • 25.09.2025 [19:09]

Entretien téléphonique entre les présidents des parlements azerbaïdjanais et pakistanais

  • 25.09.2025 [18:16]

Le paranageur azerbaïdjanais Roman Saley termine les championnats du monde avec 4 médailles

  • 25.09.2025 [17:47]

Iran : la délégation menée par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais visite le port de Bandar Abbas

  • 25.09.2025 [17:01]

Les ventes de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de 5,3 % en août sur une base annuelle

  • 25.09.2025 [16:40]

Une première pour l'Afrique : les Championnats du monde de cyclisme sur route au Rwanda

  • 25.09.2025 [16:09]

La Chine appelle les Etats-Unis à supprimer les droits de douane déraisonnables afin de favoriser l'expansion du commerce

  • 25.09.2025 [15:29]

Le prix de l’or poursuit sa baisse sur les bourses

  • 25.09.2025 [15:09]

L’ancien Président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans le procès du financement libyen

  • 25.09.2025 [14:15]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 25.09.2025 [13:58]

Xi Jinping annonce les contributions déterminées au niveau national de la Chine pour 2035

  • 25.09.2025 [13:01]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais dépasse les 72 dollars le baril

  • 25.09.2025 [12:23]

Le chef de l’ONU appelle les Etats à continuer de se mobiliser pour affronter la crise climatique

  • 25.09.2025 [11:48]
Samira El Malizi : Notre participation au Salon international du livre de Bakou est une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Azerbaïdjan dans le domaine des bibliothèques VIDEO

Samira El Malizi : Notre participation au Salon international du livre de Bakou est une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Azerbaïdjan dans le domaine des bibliothèques VIDEO

Le président albanais : Il existe un très bon dialogue politique avec l'Azerbaïdjan et la coopération économique s'est renforcée

  • 25.09.2025 [10:46]

L’IA, un « bébé tigre » qui pourrait de se transformer en prédateur

  • 25.09.2025 [10:24]

Massoud Pezechkian : L'Iran soutient le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

  • 25.09.2025 [10:23]
La première dame d’Azerbaïdjan assiste à une session spéciale organisée en marge de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

La première dame d’Azerbaïdjan assiste à une session spéciale organisée en marge de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

New York : le président Aliyev rencontre le fondateur et PDG de Global Infrastructure Partners VIDEO

New York : le président Aliyev rencontre le fondateur et PDG de Global Infrastructure Partners VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec la PDG de Franklin Templeton à New York VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec la PDG de Franklin Templeton à New York VIDEO

Le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre bulgare à New York  MIS A JOUR VIDEO

Le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre bulgare à New York  MIS A JOUR VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec son homologue portugais à New York MIS A JOUR VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec son homologue portugais à New York MIS A JOUR VIDEO

New York : le président azerbaïdjanais rencontre le vice-président de la Chambre de commerce américaine MIS A JOUR VIDEO

New York : le président azerbaïdjanais rencontre le vice-président de la Chambre de commerce américaine MIS A JOUR VIDEO

Le président Ilham Aliyev s’entretient avec le PDG d’Ares Management Michael Arougheti MIS A JOUR VIDEO

Le président Ilham Aliyev s’entretient avec le PDG d’Ares Management Michael Arougheti MIS A JOUR VIDEO

L’Azerbaïdjan et la Serbie discutent de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'énergie

  • 24.09.2025 [20:57]

Le Pape Léon XIV invite à vivre une journée de jeûne et de prière pour la paix le 11 octobre

  • 24.09.2025 [20:43]

Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre la présidente du Parlement serbe

  • 24.09.2025 [20:04]

Discussions sur les projets initiés par l'Azerbaïdjan avec la directrice régionale de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud

  • 24.09.2025 [19:22]

Les priorités de la présidence azerbaïdjanaise du Forum international des transports

  • 24.09.2025 [19:07]

L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des relations éducatives

  • 24.09.2025 [18:45]

L'Azerbaïdjan et la Hongrie signent un programme de coopération culturelle

  • 24.09.2025 [18:22]

La Türkiye lance un nouveau projet pour lutter contre le changement climatique

  • 24.09.2025 [17:52]
Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva assistent à une réception officielle organisée à l’occasion de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva assistent à une réception officielle organisée à l’occasion de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent de leur coopération culturelle

  • 24.09.2025 [17:17]

Le président Lee Jae Myung demande le soutien de l'ONU pour assurer la paix sur la péninsule coréenne

  • 24.09.2025 [17:07]

Chine : le sud du pays en alerte avant l'arrivée du typhon Ragasa

  • 24.09.2025 [17:06]

Ana Brnabić : L’Azerbaïdjan est l'un des fournisseurs d'énergie les plus fiables au monde

  • 24.09.2025 [16:39]

Ana Brnabić : Les relations de partenariat entre l'Azerbaïdjan et la Serbie se développent

  • 24.09.2025 [16:21]

Le président azerbaïdjanais : Nous accordons une importance particulière aux réformes fondées sur les technologies modernes en matière de statistique officielle

  • 24.09.2025 [15:29]

Les prix de l’or et de l’argent en chute sur les bourses

  • 24.09.2025 [15:05]

Sahibé Gafarova : Il existe un grand potentiel de développement des relations avec la Serbie

  • 24.09.2025 [14:48]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 24.09.2025 [14:35]

Le président Aliyev : Aujourd’hui, le système statistique national de l’Azerbaïdjan se développe de manière continue

  • 24.09.2025 [14:10]

La région de Kelbedjer accueille le Festival du miel

  • 24.09.2025 [14:02]

Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte progression

  • 24.09.2025 [13:44]

Hikmet Hadjiyev : Une croissance du trafic de fret de plus de 50 millions de tonnes est attendue le long du Couloir médian

  • 24.09.2025 [13:30]

Le président Ilham Aliyev : Le Forum international de statistique s’impose comme une plateforme universelle

  • 24.09.2025 [13:04]

Bakou accueille le 3e Forum international de statistique

  • 24.09.2025 [12:35]

Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie

  • 24.09.2025 [12:15]

Hikmet Hadjiyev : Nous sommes reconnaissants au président Trump d'avoir conduit le conflit à un résultat définitif

  • 24.09.2025 [12:03]

Le président Ilham Aliyev : Le Couloir médian, nous le considérons comme un puissant catalyseur de la croissance économique régionale et de l’intégration

  • 24.09.2025 [11:48]

Le président Aliyev : L’Azerbaïdjan mobilise tous ses efforts pour assurer la réalisation rapide de la route TRIPP

  • 24.09.2025 [11:23]

Mehriban Aliyeva partage une vidéo concernant le dialogue entre les présidents azerbaïdjanais et américain

  • 24.09.2025 [11:00]

Le président azerbaïdjanais : Les transports de marchandises via le Couloir médian ont augmenté de près de 90 % durant les trois dernières années

  • 24.09.2025 [11:00]

Djeyhoun Baïramov prononce un discours à la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU

  • 24.09.2025 [10:53]

Le président Ilham Aliyev : Le Couloir médian est un projet stratégique couvrant une vaste zone géographique

  • 24.09.2025 [10:34]

Trump affirme que l'Ukraine est en mesure de prendre l'ensemble de son territoire

  • 24.09.2025 [10:09]

Le 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne tenu à New York

  • 24.09.2025 [10:04]

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent le Musée d'art moderne de New York

  • 24.09.2025 [09:49]

Un séisme est survenu en mer Caspienne

  • 24.09.2025 [09:39]
Rencontre du président azerbaïdjanais avec son homologue finlandais à New York MIS A JOUR VIDEO

Rencontre du président azerbaïdjanais avec son homologue finlandais à New York MIS A JOUR VIDEO

Le président azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue kényan à New York MIS A JOUR VIDEO

Le président azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue kényan à New York MIS A JOUR VIDEO

New York : le président Aliyev rencontre le secrétaire général du Conseil de l’Europe MIS A JOUR VIDEO

New York : le président Aliyev rencontre le secrétaire général du Conseil de l’Europe MIS A JOUR VIDEO