Les banques centrales d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan discutent de la formation d'un écosystème financier

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le vice-président de la Banque centrale d'Azerbaïdjan, Vussal Khelilov, en marge de sa visite de travail en Ouzbékistan, s’est entretenu avec le premier vice-président de la Banque centrale d'Ouzbékistan, Nodirbek Saydullayev.

L'entretien a porté sur les approches actuelles et les perspectives pour la mise en place d'un écosystème financier innovant et le développement des technologies financières, ainsi que sur des questions urgentes telles que l'amélioration de l'accès aux sources de financement pour les organisations spécialisées dans ce domaine.