La BCAW 2026 met l’accent sur les certificats d’énergie renouvelable transfrontaliers pour renforcer la connectivité régionale

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

La Semaine de l’action climatique de Bakou 2026 (BCAW 2026) a accueilli une cinquième session de panel consacrée aux « Certificats d’énergie renouvelable (CER) transfrontaliers pour la connectivité régionale ».

Animée par Echref Chykhaliyev, chef du département de la coopération internationale du ministère azerbaïdjanais de l’Énergie, la session a réuni des responsables publics, des représentants des organisations internationales, des institutions de financement du développement et des experts du marché afin d’examiner comment les certificats d’énergie renouvelable et les garanties d’origine peuvent favoriser un commerce fiable, transparent et interopérable de l’électricité renouvelable dans le Caucase du Sud, la région de la mer Noire et l’Asie centrale.

Les échanges ont porté sur les exigences en matière de certification et de traçabilité des corridors régionaux d’énergie verte, ainsi que sur l’interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des systèmes de certification entre le système européen des garanties d’origine (GO) et les marchés régionaux et volontaires de certificats d’énergie renouvelable (CER). Les participants ont également examiné les conditions institutionnelles, réglementaires et numériques nécessaires à la mise en place de systèmes nationaux et régionaux crédibles d’émission et de registres interopérables.

Parmi les principaux intervenants figuraient Orkhan Zeynalov, vice-ministre azerbaïdjanais de l’Énergie, Rena Humbetova, directrice adjointe de l’Agence azerbaïdjanaise des énergies renouvelables, Claire Marion Nicolas, économiste principale de l’énergie au sein du Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) de la Banque mondiale, Sebastian Salter, directeur de l’engagement dans le cadre de l’Action Agenda au ministère australien du Changement climatique, de l’Énergie, de l’Environnement et de l’Eau (DCCEEW), Djavahir Djafarli, responsable du changement climatique et du développement durable chez Deloitte & Touche, et Shihab Elborai, partenaire chez PricewaterhouseCoopers (PwC).

Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la confiance et de la transparence dans le commerce transfrontalier de l’électricité renouvelable grâce aux REC et aux garanties d’origine (GO), l’interopérabilité et la reconnaissance mutuelle entre les systèmes européens de GO et les dispositifs régionaux de REC, ainsi que les exigences en matière de certification et de traçabilité des corridors régionaux d’énergie verte. Les participants ont également examiné la mise en place d’organismes nationaux d’émission crédibles et de registres interopérables, l’harmonisation des cadres réglementaires pour faciliter les échanges transfrontaliers de CER, ainsi que les moyens de mobiliser les investissements et de stimuler la demande du marché grâce aux mécanismes de certification des énergies renouvelables.