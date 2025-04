Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et israélienne discutent de la situation régionale

Bakou, 8 avril, AZERTAC

En marge de sa visite de travail aux Emirats arabes unis, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré son homologue israélien Gideon Saar à Abou Dhabi.

Les questions de coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et Israël, ainsi que la situation régionale et mondiale ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.

Les perspectives de développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, économique, commercial, d’investissement et humanitaire ont fait l’objet d’un échange de vues, et le rôle de la Commission mixte entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de l’État d’Israël a été évoqué.

Les parties ont également souligné l’importance de renforcer l’échange d’expériences dans les domaines des hautes technologies, de la santé et de l’éducation.

Il a été souligné une fois de plus que l’Azerbaïdjan soutenait l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient, y compris le processus de règlement pacifique du conflit israélo-palestinien sur la base des normes du droit international.

Le ministre israélien a été informé de la situation actuelle et des réalités établies dans la région pendant la période post-conflit, des travaux de rénovation et de construction en cours dans les territoires libérés de l’occupation, des efforts pour lutter contre la menace des mines, ainsi que du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et israélienne ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt mutuel.