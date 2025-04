Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et slovène discutent de la coopération dans divers domaines

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Jeudi 17 avril, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Tanja Fajon, qui est en visite officielle à Bakou.

L'état actuel des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Slovénie, les perspectives de développement, ainsi que l'intensification du dialogue politique, l'augmentation des contacts de haut niveau et les opportunités de coopération dans divers domaines ont été discutés lors de la rencontre.

Il a été souligné que les relations azerbaïdjano-slovènes étaient fondées sur les principes d'amitié, de respect mutuel et de coopération mutuellement bénéfique, et que le 30e anniversaire des relations diplomatiques serait célébré en 2026. Il a été souligné que le dialogue politique, les visites de haut niveau, les relations interparlementaires, les échanges économiques et humanitaires étaient d'une grande importance en termes de développement de la coopération bilatérale et multilatérale.

Les parties ont discuté des opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie, des technologies vertes, des transports, des TIC, de la chimie et des produits pharmaceutiques, du tourisme et d'autres domaines, ainsi que du potentiel d’élargissement des relations économiques et commerciales. Les documents signés l'année dernière dans le domaine du gaz naturel et de l'énergie entre la société azerbaïdjanaise SOCAR et la société slovène Geoplin, ainsi que les ministères de l'énergie des deux pays, ont été évoqués lors de l’entretien.

Il a été souligné que les travaux de restauration et de reconstruction effectués dans le Karabagh et le Zenguézour oriental, ainsi que les questions de coopération dans le cadre des corridors de transport internationaux et de la zone de libre-échange d’Alat, revêtaient une grande importance dans le contexte de la coopération azerbaïdjano-slovène.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé Tanja Fajon de la situation dans la région pendant la période post-conflit, des travaux de reconstruction effectués dans les territoires libérés de l’occupation, de la lutte contre la menace des mines et du retour des anciens déplacés dans leurs foyers. L'étape actuelle des négociations sur un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et les facteurs entravant ce processus ont été soulignés, en particulier les revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan dans la constitution arménienne et la dissolution d'institutions telles que le Groupe de Minsk, qui avait déjà perdu son importance, ont été mis en avant.

Les discussions ont également porté sur d’autres questions d’intérêt mutuel et des perspectives de coopération sur les plateformes internationales.

A l’issue de la rencontre, les ministres ont tenu une conférence de presse, au cours de laquelle ils ont fait des déclarations et répondu aux questions des représentants des médias.