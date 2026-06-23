Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turkmène discutent du développement de la coopération bilatérale

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu lundi avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Rachid Meredov.

Les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives des relations fondées sur l’amitié, la fraternité et le respect mutuel entre les deux pays. Les parties ont souligné l’importance des visites de haut niveau et du dialogue politique dans le renforcement de la coopération bilatérale, selon le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

Les ministres ont également examiné les possibilités de coopération dans les domaines du commerce, de l’économie, de l’énergie, du transport et du transit, de la logistique, du transport maritime, ainsi que dans les secteurs humanitaire et culturel. Ils ont mis en avant l’importance de renforcer la connectivité régionale et d’utiliser plus efficacement le potentiel du Couloir médian.

Les ministres ont également examiné la coopération au sein des organisations internationales et régionales. Les parties ont souligné la nécessité de poursuivre leur soutien mutuel au sein de l’ONU et d’autres plateformes multilatérales.

Les ministres ont enfin procédé à un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun et réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts conjoints visant à développer les relations azerbaïdjano-turkmènes dans un esprit de partenariat stratégique et d’avantages mutuels.