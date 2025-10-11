Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque discutent de la situation au Moyen-Orient
Bakou, 11 octobre, AZERTAC
Les ministres des affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan de la République de Türkiye, MM. Djeyhoun Baïramov et Hakan Fidan, ont eu un entretien téléphonique samedi 11 octobre.
Au cours de l’entretien téléphonique, la situation au Moyen-Orient et les questions découlant de l’accord concernant Gaza ont fait l’objet de discussions. Les efforts fructueux de médiation déployés par la Türkiye dans le cadre de cet accord important ont été salués.
Les ministres ont également procédé à un échange de vues sur des questions bilatérales et régionales d’intérêt commun.
