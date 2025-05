Les chefs d’Etat azerbaïdjanais et vietnamien font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, et To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, ont fait des déclarations à la presse.

D’abord, le président azerbaïdjanais a pris la parole.

Déclaration du président Ilham Aliyev

– Honorable Monsieur le Secrétaire général,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Secrétaire général, je vous salue une nouvelle fois en Azerbaïdjan. Bienvenue dans notre pays. Votre visite revêt une grande importance pour le développement des relations entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan. Je suis convaincu que les résultats de cette visite seront fructueux et que les accords obtenus se traduiront par des projets concrets.

Parmi les documents signés aujourd’hui, je voudrais souligner en particulier la Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam. Il s’agit d’un document politique très important. En réalité, ce document porte les relations Vietnam–Azerbaïdjan à un niveau élevé. Je suis convaincu que ces relations de haut niveau joueront désormais un rôle essentiel dans notre future coopération bilatérale. Comme vous pouvez le voir, les documents signés aujourd’hui couvrent de nombreux domaines. Les discussions que nous avons eues aujourd’hui et les accords auxquels nous sommes parvenus montrent clairement que nous avons franchi une étape importante sur la voie de la coopération mutuelle.

La signature de ces documents en marge de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste vietnamien en Azerbaïdjan accroît, bien entendu, encore davantage leur importance.

Grâce à nos efforts conjoints, il existe un potentiel de coopération très important dans les domaines du commerce, de l’économie, de la culture, de l’éducation, de l’énergie, des transports et dans d’autres secteurs. Aujourd’hui, ces questions, ainsi que d’autres, ont été largement discutées.

Les documents signés dans le domaine de l’énergie et les discussions que nous avons menées permettent d’affirmer que nous allons élargir encore davantage notre coopération dans ce domaine dans un avenir proche. Aujourd’hui, cette coopération existe et se manifeste principalement sous forme de coopération commerciale. Cependant, les questions relatives aux investissements mutuels ont également été discutées. Les investissements des entreprises vietnamiennes en Azerbaïdjan, ainsi que ceux de la société pétrolière azerbaïdjanaise au Vietnam, ont fait l’objet de discussions. Des instructions ont été données pour que les organismes compétents prennent des mesures concrètes à ce sujet.

La tenue prochaine de la réunion de la Commission intergouvernementale accélérera davantage la coopération possible dans ce domaine et dans d’autres. La Commission ne s’était pas réunie depuis de nombreuses années, et conformément à l’accord obtenu, la question de tenir prochainement sa réunion a désormais été résolue.

Malheureusement, dans le domaine économique et commercial, la dynamique des échanges commerciaux dépend des ventes de pétrole de l’Azerbaïdjan au Vietnam. Lorsque les ventes de pétrole sont élevées, les échanges commerciaux augmentent, lorsqu’elles diminuent, les échanges baisse également. Bien entendu, nous souhaiterions que notre commerce soit davantage équilibré, et pour cela, un échange d’informations mutuel est nécessaire. Quels projets sont mis en œuvre dans nos pays ? Quelles sont les opportunités d’investissement ? Quelles sont les règles, la base législative, l’administration fiscale ? Toutes ces questions doivent être claires pour les milieux d’affaires. Dans ces conditions, je suis convaincu que le commerce ne dépendra plus uniquement du facteur de pétrole.

Aujourd’hui, nous avons également échangé des points de vue concernant la production d’énergies renouvelables. J’ai informé notre honorable invité que l’Azerbaïdjan dispose de très grandes capacités et d’un fort potentiel dans ce domaine. Les contrats déjà signés permettront à notre pays, dans cinq ans, d’ajouter 6 500 mégawatts de capacités issues d’énergies propres. Nous avons invité les entreprises vietnamiennes à investir dans ce secteur. En même temps, j’ai exprimé la volonté de la partie azerbaïdjanaise d’investir dans les types d’énergies renouvelables au Vietnam.

Il existe de très grandes perspectives dans le domaine de l’industrie de la défense. Ce secteur industriel est suffisamment développé dans les deux pays. Dans ce domaine également, la mise en commun des efforts, la création d’entreprises conjointes et la coopération mutuelle peuvent être bénéfiques.

Notre coopération au sein des organisations internationales est également très prometteuse. Le Vietnam a soutenu l’Azerbaïdjan de manière très significative au sein du Conseil de sécurité de l’ONU il y a quelques années, et nous lui en sommes reconnaissants.

En même temps, nous agissons ensemble dans le cadre du Mouvement des non-alignés. L’Azerbaïdjan a assuré la présidence de cette organisation pendant quatre ans et a laissé une très bonne trace. Aujourd’hui, l’activité du Mouvement des non-alignés, comme une organisation encore plus influente, est dans l’intérêt des deux pays.

Aujourd’hui, nous avons également échangé des points de vue sur la primauté du droit international, et il n’y a aucun désaccord à ce sujet. Toutes les questions doivent être résolues sur la base du respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’inviolabilité des frontières des pays, dans le cadre du droit international. Toutes les questions controversées doivent être réglées par des négociations, par la voie pacifique.

Ainsi, lors des discussions que nous avons eues aujourd’hui sur de nombreux domaines, nous voyons qu’il n’y a pas de divergence d’opinions. Au contraire, nous partons quasiment d’un même point de vue. Il y a également de nombreuses similitudes dans nos points de vue. Bien que la distance entre nos pays soit relativement grande, nous avons également parlé aujourd’hui des projets d'infrastructure de transport qui nous unissent. Grâce aux corridors de transport Nord-Sud et Est-Ouest, nous pouvons stimuler le commerce mutuel. En bref, je suis convaincu que cette visite aura de très bons résultats. Notre honiorable invité est en visite en Azerbaïdjan pour la première fois. Bien que la durée de la visite soit courte, son contenu est riche et significatif. Aujourd’hui, notre travail se poursuivra. Demain, la visite du distingué Secrétaire général se poursuivra également. Je suis certain qu’il quittera l’Azerbaïdjan avec les meilleures impressions.

Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue, cher Monsieur le Secrétaire général. Je vous souhaite, ainsi qu'à toute votre délégation vietnamienne, de nouveaux succès, une excellente santé et le bonheur.

Ensuite, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien a pris la parole.

Déclaration du secrétaire général To Lam

- Honorable Président de la République d'Azerbaïdjan, Monsieur Ilham Aliyev,

Mesdames et messieurs,

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le Président pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par nos amis azerbaïdjanais. Monsieur le Président, je vous remercie également pour vos paroles aimables à propos du Vietnam et pour votre grande estime des relations entre nos deux pays.

Ma visite actuelle est la première effectuée par un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Azerbaïdjan depuis l'établissement des relations diplomatiques. Cela démontre la détermination du Vietnam à développer encore plus la coopération avec l'Azerbaïdjan dans tous les domaines. Tout cela, à son tour, est conforme à l'amitié traditionnelle et au potentiel de coopération entre nos pays. Monsieur le Président et moi avons eu des négociations fructueuses dans une ambiance de confiance, d'amitié et de sincérité, et avons convenu de développer les relations entre nos deux pays dans des directions stratégiques. Nous sommes heureux que les relations entre nos pays aient commencé avec la visite du Président Ho Chi Minh en Azerbaïdjan en 1959.

À la suite de sa visite, de nombreux contacts et visites ont eu lieu. Les relations entre nos pays ont été constamment renforcées par nos chefs d'État et nos peuples. Nous avons obtenu des résultats significatifs dans les domaines politique, diplomatique, énergétique, de la défense, du commerce et dans d'autres secteurs. Sur cette base, nous avons adopté une Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique. Cela ouvre une nouvelle ère et un nouveau chapitre dans l'histoire des relations entre nos pays. Je suis convaincu que nous serons en mesure d'approfondir et d'élargir nos relations bilatérales dans un avenir proche et d'exploiter nos atouts dans l'intérêt du développement.

Je propose cinq objectifs pour mettre en œuvre les dispositions reflétées dans la Déclaration conjointe. Comme l’a mentionné Monsieur le Président, le premier objectif est de renforcer les relations et les contacts à tous les niveaux, y compris au niveau des partis, de l'État, du parlement et des régions. J'aimerais que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti Nouvel Azerbaïdjan soient actives, que les accords signés soient mis en œuvre, que l'efficacité des mécanismes de coopération existants soit améliorée, et que la possibilité de créer de nouveaux mécanismes soit explorée. J'aimerais inviter le président Ilham Aliyev à effectuer une visite au Vietnam dans un avenir proche. Il a déjà accepté mon invitation.

Deuxièmement, nous souhaitons intensifier la coopération commerciale et économique par le biais de la commission intergouvernementale. Il est important d'augmenter les échanges commerciaux et les investissements, de réunir les milieux d'affaires des deux pays, et de coopérer dans tous les domaines, en plus de l'énergie, du pétrole et du gaz, en explorant les opportunités dans les chemins de fer, le transport maritime et l'agriculture.

Nous examinerons la question de tenir bientôt la prochaine réunion de la commission intergouvernementale. Nous attendons avec impatience les résultats de cette réunion, qui se tiendra déjà dans le cadre du partenariat stratégique.

Troisièmement, nous devons renforcer notre coopération en matière de défense et de sécurité, et développer nos relations dans les domaines de la sécurité de l'information, de la lutte contre le crime transnational et de la lutte contre la cybercriminalité.

Quatrièmement, nous devons élargir la coopération dans les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de l'éducation, des échanges entre peuples et de la coopération régionale. Nous avons convenu d'échanger des expériences dans l'organisation de programmes de formation et de compétitions sportives. Nous promouvrons également le tourisme et enverrons des étudiants poursuivre des spécialités dans lesquelles vous excellez. En ce qui concerne les contacts entre peuples, je voudrais voir la création d'une Société d'amitié.

Cinquièmement, nous devrions échanger des vues sur les questions d'intérêt commun et nous soutenir mutuellement au sein des organisations telles que les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés et la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie.

Nous avons également réaffirmé notre soutien à une approche pacifique. Nous avons souligné l'importance de la résolution pacifique des différends et des principes de non-recours ou de menace de recours à la force, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Je suis convaincu qu'avec la détermination des dirigeants des deux pays, nos relations bilatérales continueront de se développer au bénéfice de nos peuples, ainsi qu’en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région et dans le monde.

Merci.