Les citoyens arméniens accusés demandent au tribunal l’audition comme témoins de Nikol Pachinian, des « membres du Groupe de Minsk de l'OSCE », de l'ambassadeur Andrzej Kasprzyk, et du ministre arménien des Affaires étrangères

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le 22 septembre, lors du procès des citoyens de la République d'Arménie au Tribunal militaire de Bakou, les accusés ont présenté des requêtes.

L'accusé David Manoukian a pris la parole et a demandé au tribunal d'appeler le citoyen de la République d'Arménie, Nikol Pachinian (il fait référence au Premier ministre Nikol Pachinian - ndlr), à témoigner, ou de le faire participer au procès par visioconférence.

L'accusé David Babayan a demandé au juge de convoquer comme témoins les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE, en particulier l'ambassadeur Andrzej Kasprzyk, ainsi que le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan. Il a ajouté : « Ces gens nous connaissent et ont été en contact direct avec nous. Ils feraient de très bons témoins. »

L'accusé Davit Ichkhanian a demandé au tribunal d'appeler à témoigner six généraux des forces russes de maintien de la paix qui se trouvaient autrefois sur les territoires azerbaïdjanais : les généraux Mouradov, Kossabokov, Anachkine, Volkov, Lentsov et Koulakov.

« J'ai un certain nombre de questions à leur poser. Ils ont eu des contacts directs ou indirects avec les 15 personnes ici présentes. Je le répète : directs ou indirects. Je pense que le tribunal aura aussi des questions à leur poser. Si cela n'est pas possible, veuillez assurer leur participation par visioconférence », a-t-il ajouté.

Se prononçant sur la requête, le Procureur général adjoint, Vussal Aliyev, a dit que les documents présentés par l'accusation sont en cours d'examen.

En outre, quant aux personnes mentionnées, le Procureur général adjoint a fait remarquer que celles dont la présence au tribunal a été demandée n'ont aucun lien avec les accusations portées contre les accusés et actuellement examinées par le tribunal.

Par conséquent, il a été souligné qu’il n’était pas nécessaire de les entendre à titre de témoins ou à quelque autre titre que ce soit.

À la lumière de ces faits, le Procureur général adjoint a demandé au tribunal de rejeter la requête de l’accusé.

Après avoir entendu les parties, le président de l’audience a décidé de rejeter la requête.

Pour justifier sa décision, le président a indiqué que la défense n'avait pas précisé, dans sa requête, les faits à examiner, leur rapport avec l'accusation, ou d'autres points importants.

Il convient de noter que le procès des citoyens arméniens accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves, suit son cours.