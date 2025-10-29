Les coprésidents de la Commission intergouvernementale sur la coopération économique Azerbaïdjan-Bélarus arrivent à Aghdam

Aghdam, 29 octobre, AZERTAC

La délégation de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique entre la République d'Azerbaïdjan et la République du Bélarus, conduite par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Samir Cherifov, et la vice-Première ministre biélorusse Natalia Petkevich, est arrivée dans la région d’Aghdam.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que, les coprésidents ont assisté à une présentation du projet d'aménagement du village de Qizil Kenguerli. Il a été précisé que ce projet aurait un impact significatif sur le développement global des zones résidentielles de la région d'Aghdam, la revitalisation des zones rurales et le dynamisme économique de la région.