Les coraux ne survivront pas à la hausse de la température de la planète

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Une récente étude scientifique met en lumière une menace alarmante pour les récifs coralliens de l’océan Atlantique. Selon cette recherche, la poursuite du réchauffement global pourrait entraîner un arrêt quasi complet de la croissance des coraux dans cette région, voire leur disparition totale avant la fin du XXIe siècle. Ce constat, qualifié de tournant climatique majeur, est d’autant plus inquiétant qu’il menace l’équilibre de vastes écosystèmes marins essentiels.

Publiée dans la revue prestigieuse Nature, cette étude s’est basée sur l’analyse approfondie de plus de 400 récifs coralliens répartis dans l’Atlantique. Les résultats sont sans appel : d’ici 2040, même dans des scénarios climatiques optimistes, plus de 70 % des coraux de la zone devraient commencer à mourir. Dans le cas où la température moyenne mondiale dépasserait les deux degrés Celsius par rapport à l’ère préindustrielle, ce chiffre grimperait à 99 %. Or, à ce jour, la température globale a déjà augmenté d’environ 1,3 degré Celsius, soulignant l’urgence de la situation.

Les récifs coralliens jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes marins. Ils servent d’habitat à des milliers d’espèces marines, en particulier des poissons, et contribuent à la protection des littoraux en absorbant l’énergie des vagues. Ces barrières naturelles sont vitales pour limiter les effets de l’érosion côtière et pour protéger les populations humaines des impacts liés à la montée du niveau des mers.

Selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis (NOAA), environ un quart de toutes les espèces marines dépendent directement des récifs coralliens pour leur survie. En outre, plus d’un milliard de personnes dans le monde bénéficient des ressources et services fournis par ces écosystèmes, qu’il s’agisse de pêche, de tourisme ou de protection côtière.

Pour prévoir l’avenir des coraux face au changement climatique, les chercheurs ont étudié des spécimens vieux de plus de 10 000 ans, issus de différentes régions des Caraïbes, comme les Florida Keys, la Barbade ou le Costa Rica. Traditionnellement, les coraux s’adaptent à la montée des eaux en croissant verticalement, maintenant ainsi un équilibre dynamique avec le niveau de la mer. Cependant, cette capacité semble aujourd’hui compromise.

Les auteurs de l’étude, notamment Alice Webb, écologiste des coraux à l’Université d’Exeter, soulignent que ce lien entre la croissance corallienne et la montée des eaux est « fondamentalement rompu » à cause du rythme accéléré du changement climatique. Le Dr Chris Perry, géologue coralien également à Exeter, précise que les coraux ne parviennent plus à suivre cette élévation, en raison du stress thermique et des maladies accrues provoqués par la hausse des températures.

La situation s’est déjà traduite par un arrêt de croissance sur une large partie des récifs étudiés : environ 60 % des coraux proches de la Floride et près de 40 % de ceux situés au large du Mexique ne croissent plus du tout, selon le Dr Perry. Ce phénomène est inédit et est attribué à une élévation des températures sans précédent dans cette région.

Le rapport récent du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) insiste sur la nécessité d’efforts « sans précédent » pour limiter le réchauffement mondial à deux degrés Celsius, objectif clé pour préserver ces écosystèmes. Malheureusement, les tendances actuelles d’émissions de gaz à effet de serre semblent éloigner cet objectif, augmentant les risques pour les coraux.

Le blanchissement corallien, processus par lequel les coraux expulsent les algues symbiotiques indispensables à leur nutrition, est directement lié à ces vagues de chaleur marine. Depuis début 2023, une quatrième vague massive de blanchissement a été observée, affectant plus de 80 % des récifs coralliens dans le monde.

Malgré ces défis, des efforts sont en cours pour restaurer ces habitats, mais ils restent confrontés à des obstacles majeurs. La croissance lente des coraux signifie que la reconstitution de barrières coralliennes capables de protéger efficacement les côtes prendra des siècles. De plus, certaines espèces clés, qui poussent plus rapidement, sont aussi les plus vulnérables au stress thermique.

Les chercheurs explorent des solutions innovantes, telles que le croisement de coraux de différentes zones pour augmenter leur résistance à la chaleur, ou la construction de structures hybrides associant corail naturel et matériaux synthétiques pour renforcer la résilience des récifs.

En somme, bien que l’avenir des récifs coralliens de l’Atlantique soit menacé, ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de conservation et de restauration. La lutte contre le changement climatique demeure cependant l’enjeu primordial pour éviter un effondrement écologique majeur.